Хит на ужин! Кабачки по-венгерски! Обалденная вкуснятина на раз-два-три

Этот рецепт удивит вас своим глубоким вкусом, который напоминает нежные грибы, хотя их нет в составе! Идеальное блюдо для тех, кто хочет разнообразить меню и порадовать близких чем-то новым. Всего за 30 минут вы получите ароматное, сытное и невероятно вкусное угощение.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный кабачок (около 500 г), 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. рубленой зелени (петрушка или укроп), щепотка острого перца, соль и растительное масло для жарки.

Кабачки нарежьте кубиками среднего размера. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте 5 минут на среднем огне. Добавьте кабачки, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15 минут, периодически помешивая.

Снимите крышку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и острый перец. Готовьте еще 5 минут без крышки, чтобы испарилась лишняя жидкость. Добавьте сметану и зелень, хорошо перемешайте и прогрейте 2–3 минуты. Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или рассыпчатым рисом. Кабачки по-венгерски хороши и в холодном виде — их вкус становится еще более насыщенным и гармоничным!

