День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:35

Хит на ужин! Кабачки по-венгерски! Обалденная вкуснятина на раз-два-три

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт удивит вас своим глубоким вкусом, который напоминает нежные грибы, хотя их нет в составе! Идеальное блюдо для тех, кто хочет разнообразить меню и порадовать близких чем-то новым. Всего за 30 минут вы получите ароматное, сытное и невероятно вкусное угощение.

Для приготовления вам понадобится: 1 крупный кабачок (около 500 г), 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. рубленой зелени (петрушка или укроп), щепотка острого перца, соль и растительное масло для жарки.

Кабачки нарежьте кубиками среднего размера. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте 5 минут на среднем огне. Добавьте кабачки, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15 минут, периодически помешивая.

Снимите крышку, добавьте пропущенный через пресс чеснок и острый перец. Готовьте еще 5 минут без крышки, чтобы испарилась лишняя жидкость. Добавьте сметану и зелень, хорошо перемешайте и прогрейте 2–3 минуты. Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или рассыпчатым рисом. Кабачки по-венгерски хороши и в холодном виде — их вкус становится еще более насыщенным и гармоничным!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке
Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны
Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине
Лавров заявил о шантаже со стороны Запада
США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»
Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня
В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой одним нюансом
В Москве запускается контроль за мигрантами через смартфон
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия
Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России
На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай
За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го
Экс-премьер Украины указал на важную деталь в деле об убийстве Парубия
Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах
Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира
Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max
Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце
Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности
Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.