01 сентября 2025 в 16:28

Кабачки в таком виде съедят даже привереды: сочная лазанья без теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная лазанья с кабачками вместо теста — это идеальный вариант сытного обеда или ужина. Кабачки в таком виде съедят даже привереды.

Для приготовления нарежьте 2 средних кабачка тонкими продольными пластинами (можно использовать овощечистку), слегка посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте 500 г мясного фарша с луком и чесноком, добавьте 400 г протертых томатов, тушите 10 минут. Для соуса бешамель смешайте 400 г греческого йогурта с 1 яйцом. Собирайте лазанью в форме: кабачки — фарш — соус — тертый сыр моцарелла и пармезан. Повторите слои, завершите сыром. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Дайте настояться 10 минут и вы получите легкую, сочную и ароматную лазанью без теста. Блюдо поражает своей текстурой: тонкие пластины кабачка идеально заменяют традиционное тесто, а сливочно-сырная прослойка с мясным рагу тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые оладьи с куриной начинкой: сытный ужин за 20 минут в духовке.

