20 августа 2025 в 18:32

Кабачковые оладьи с куриной начинкой: сытный ужин за 20 минут в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные кабачковые оладьи с куриной начинкой — это идеальный сытный ужин, где нежная текстура кабачков сочетается с фаршем и хрустящей сырной корочкой. Кабачки дают сочность, куриный фарш — насыщенный мясной вкус.

Для приготовления возьмите: 2 средних кабачка, 300 г куриного фарша, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, 2 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, зелень, соль и перец. Кабачки натрите на терке, отожмите лишний сок. Смешайте с фаршем, яйцом, мукой, измельченным чесноком и зеленью. Сформируйте оладьи, выложите на противень, посыпьте сыром. Запекайте 20 минут при 190 °C до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или томатным соусом — это блюдо получается невероятно сытным, но при этом легким и низкокалорийным. А готовится такой сытный ужин всего за 20 минут в духовке.

курица
кабачки
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
