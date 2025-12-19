Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:46

Съедают быстрее бутербродов с икрой: мешочки из блинов на Новый год — рецепт с двумя видами начинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эти мешочки из блинов на Новый год съедают быстрее бутербродов с икрой. Рассказываем рецепт с двумя видами начинки. Выбирайте и готовьте с той, что нравится больше.

Вкус получается потрясающим: нежный блин контрастирует с сочной, ароматной начинкой из грибов и курицы или с солоноватым тягучим дуэтом ветчины и сыра. Эти элегантные закуски смотрятся эффектнее канапе и исчезают со стола мгновенно.

Рецепт: приготовьте тонкие блины по любимому рецепту. Для первой начинки обжарьте 300 г шампиньонов с луком, добавьте 200 г отварного куриного филе, нарезанного кубиками, посолите и поперчите. Для второй начинки смешайте 200 г мелко нарезанной ветчины и 150 г тертого сыра. На середину блина выложите 1–2 ст. л. начинки, края блина соберите вверх, как у мешочка, и перевяжите тонкой полоской зеленого лука, предварительно ошпаренной, или соломкой из сыра. Мешочки можно слегка подогреть в духовке, чтобы сыр расплавился.

Ранее стало известно, как приготовить салат-закуску оливье: новый взгляд на классику — эти рулетики съедаются до последнего.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю обычные блины в праздничную закуску — готовлю роллы с рыбой и огурцом: восторг гостей обеспечен
Общество
Превращаю обычные блины в праздничную закуску — готовлю роллы с рыбой и огурцом: восторг гостей обеспечен
Блинчики-мешочки с начинкой а-ля жюльен: топ-закуска к Новому году — готовлю так и восторг обеспечен
Общество
Блинчики-мешочки с начинкой а-ля жюльен: топ-закуска к Новому году — готовлю так и восторг обеспечен
Консервы решают! Готовлю нереальный салат с тунцом — простой рецепт вместо надоевшей шубы к Новому году
Общество
Консервы решают! Готовлю нереальный салат с тунцом — простой рецепт вместо надоевшей шубы к Новому году
Почему пену с бульона нужно снимать без остатка — простой секрет вкусного и прозрачного супа
Общество
Почему пену с бульона нужно снимать без остатка — простой секрет вкусного и прозрачного супа
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
Общество
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
блины
рецепты
закуски
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал после решения ЦБ
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Путин объяснил, почему дорожают продукты
В Госдуме высказались об отказе Словакии финансово помогать Украине
Стала известна позиция Вали Карнавал по скандалу с квартирой Долиной
Бунт наемников ВСУ и «сюрприз» для Киева: новости СВО на вечер 19 декабря
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.