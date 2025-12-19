Съедают быстрее бутербродов с икрой: мешочки из блинов на Новый год — рецепт с двумя видами начинки

Эти мешочки из блинов на Новый год съедают быстрее бутербродов с икрой. Рассказываем рецепт с двумя видами начинки. Выбирайте и готовьте с той, что нравится больше.

Вкус получается потрясающим: нежный блин контрастирует с сочной, ароматной начинкой из грибов и курицы или с солоноватым тягучим дуэтом ветчины и сыра. Эти элегантные закуски смотрятся эффектнее канапе и исчезают со стола мгновенно.

Рецепт: приготовьте тонкие блины по любимому рецепту. Для первой начинки обжарьте 300 г шампиньонов с луком, добавьте 200 г отварного куриного филе, нарезанного кубиками, посолите и поперчите. Для второй начинки смешайте 200 г мелко нарезанной ветчины и 150 г тертого сыра. На середину блина выложите 1–2 ст. л. начинки, края блина соберите вверх, как у мешочка, и перевяжите тонкой полоской зеленого лука, предварительно ошпаренной, или соломкой из сыра. Мешочки можно слегка подогреть в духовке, чтобы сыр расплавился.

