31 августа 2025 в 18:31

Преобразит и макароны, и пюре: ароматный гуляш с густой подливой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гуляш с подливой — универсальное блюдо, которое преобразит любой гарнир: и макароны, и пюре. Его преимущества: насыщенный мясной вкус, ароматная густая подлива, экономичность (используйте любые куски мяса).

Рецепт: обжарьте 500 г говядины или свинины кубиками до румяной корочки. Добавьте измельченные лук и морковь, пассеруйте до мягкости. Влейте 2 ст. л. томатной пасты, через минуту — стакан воды или бульона. Тушите под крышкой на медленном огне 1–1,5 часа до мягкости мяса. В конце приготовления введите столовую ложку муки, разведенной в холодной воде, для загущения подливки. Проварите 5–7 минут, добавьте лавровый лист, черный перец горошком и соль по вкусу.

Дайте настояться 15 минут — и перед вами идеальный гуляш с бархатистой подливой, который превратит даже простой гарнир в праздничное блюдо!

