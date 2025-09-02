Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:13

Дочь Заворотнюк пошла в первый класс

Дочь Заворотнюк и Чернышева Мила впервые пошла в школу

Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила пошла в первый класс. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) ее старшая сестра Анна опубликовала фото со школьной линейки в День знаний.

Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий! — подписала пост блогер.

На представленном снимке первая дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» обнимает младшую сестру. Пользователи соцсети в комментариях отметили сходство Милы с матерью, несмотря на разные типажи внешности. Поклонники написали, что «мама любуется с небес». Некоторые поразились, насколько дочь Заворотнюк повзрослела.

Ранее Анна Стрюкова поделилась фотографиями с маленьким сыном. На представленных в личном блоге кадрах молодая мама с любовью обнимала первого ребенка.

В конце весны младшая дочь Заворотнюк возложила цветы к могиле матери в годовщину ее смерти — 29 мая. Также на кладбище пришли старшие дети актрисы — 29-летняя Анна и 24-летний Майкл Стрюковы.

Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев
дети
школы
