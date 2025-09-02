10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса

Яблоки — универсальный продукт, из которого можно приготовить множество блюд: от классической шарлотки до ароматных соусов и десертов. Мы собрали 10 проверенных рецептов, которые помогут вам использовать урожай яблок по максимуму и порадовать близких вкусными блюдами.

Яблочный пирог «Шарлотка»

Легендарный пирог с яблоками существует в миллионе вариаций. Для классической пригодятся 3-4 яблока, 4 куриных яйца, 1 стакан муки, 1 стакан сахарного песка и щепотка корицы. Яблоки избавьте от кожуры и нарежьте дольками, положите на дно предварительной смазанной формы. Взбейте яйца с сахаром до пышной пенки, добавьте муку и корицу, аккуратно перемешайте. Залейте яблоки тестом и выпекайте при 180 °C около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Яблочное варенье с корицей

Ароматное и вкусное варенье — идеальная заготовка на зиму. Возьмите 1 кг яблок, 1 кг сахара и палочку корицы. Яблоки нарежьте кубиками, засыпьте сахаром и оставьте на ночь, чтобы они дали сок. Утром поставьте кастрюлю на медленный огонь, доведите до кипения и варите 15 минут. Снимите с огня, добавьте палочку корицы и дайте настояться 8 часов. Повторите процесс еще дважды, затем разложите горячее варенье по стерилизованным банкам.

Варенье из яблок дольками: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные яблоки с орешками и медом

Это легкий и полезный десерт, который готовится за считаные минуты. Вам необходимы 4 яблока, 4 ч. л. меда, грецкие орехи и щепотка корицы. У яблок уберите серединку с семенами. В образовавшуюся «ямку» кладите мед, рубленые орехи и корицу. Запекайте в духовке при 200 °C 15–20 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Яблочный соус

Отличный вариант для гарнира к мясу или для начинки в пироги. На 1 кг яблок возьмите 100 г сахара и 0,5 стакана воды. Яблоки очистите, нарежьте и варите в кастрюле с водой и сахаром до мягкости. Потом измельчите блендером до состояния пюре. Для длительного хранения разложите горячее пюре по стерилизованным банкам и закатайте.

Яблочный смузи с бананом и овсянкой

Питательный завтрак или перекус. Для него понадобится 1 яблоко, 1 банан, 3 ст. л. овсяных хлопьев и 1 стакан молока или йогурта. Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородной консистенции. При желании добавьте немного меда или корицы.

Оладушки с яблоками

Простой и вкусный завтрак. Приготовьте тесто для оладий из 1 яйца, 1 стакана кефира, 1 стакана муки, 2 ст. л. сахара и щепотки соли. Добавьте 1 натертое яблоко. Тщательно перемешайте и жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Яблочный соус: готовим быстро Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные чипсы

Хрустящие и полезные снеки. Нарежьте 2-3 яблока очень тонкими кружочками. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпьте корицей. Сушите в духовке при 100 °C 1–2 часа с приоткрытой дверцей, периодически переворачивая.

Яблочный уксус

Домашний яблочный уксус — натуральный и полезный продукт. Нарежьте 1 кг яблок на небольшие кусочки, залейте теплой водой так, чтобы она полностью покрыла их, и добавьте 2 ст. л. сахара на каждый литр воды. Оставьте в теплом темном месте на 2–3 недели. Процедите, разлейте по бутылкам и храните в прохладном месте.

Яблочный сидр

Домашний сидр — легкий и ароматный напиток. Измельчите 2 кг яблок в пюре. Переложите в большую стеклянную емкость, добавьте 200 г сахара и 1 литр воды. На горлышко наденьте резиновую перчатку или установите гидрозатвор. Оставьте в теплом месте на 2–3 недели. Когда брожение прекратится, процедите сидр и разлейте по бутылкам. Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Яблочный сидр: как приготовить дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Квашеная капуста с яблоками

Яблоки придают квашеной капусте приятную кислинку и аромат. На 3 кг капусты возьмите 1 кг яблок, 300 г моркови и 3 ст. л. соли. Капусту и морковь нашинкуйте, яблоки нарежьте дольками. Смешайте овощи с солью, плотно утрамбуйте в емкость, переслаивая яблоками. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня. Готовую капусту храните в холодильнике.

