Баклажанная паста с грецкими орехами! Хит на хлеб — никогда не надоест! Нежная дымчатая паста с насыщенным вкусом запеченных баклажанов и пикантностью грецких орехов. Отлично заменяет майонез и сливочные спреды на бутербродах.
Ингредиенты
- Баклажаны — 300 г
- Орехи грецкие — 40 г
- Творожный сыр — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Кумин молотый — 1/2 ч. л.
- Орегано сушеное — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Вода — 2–3 ст. л.
Приготовление
- Баклажаны промойте, сделайте несколько проколов вилкой и запекайте при 180 °C 25–30 минут до мягкости. Горячие баклажаны поместите в пакет на 5 минут, затем очистите от кожицы. Орехи измельчите в кофемолке до состояния муки.
- Мякоть баклажанов, ореховую муку, сыр, чеснок и специи взбейте в блендере до однородности, при необходимости добавляя воду. Храните в холодильнике в закрытой таре.
