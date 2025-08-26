Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Баклажанная паста с грецкими орехами! Хит на хлеб — никогда не надоест

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажанная паста с грецкими орехами! Хит на хлеб — никогда не надоест! Нежная дымчатая паста с насыщенным вкусом запеченных баклажанов и пикантностью грецких орехов. Отлично заменяет майонез и сливочные спреды на бутербродах.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 300 г
  • Орехи грецкие — 40 г
  • Творожный сыр — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кумин молотый — 1/2 ч. л.
  • Орегано сушеное — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Баклажаны промойте, сделайте несколько проколов вилкой и запекайте при 180 °C 25–30 минут до мягкости. Горячие баклажаны поместите в пакет на 5 минут, затем очистите от кожицы. Орехи измельчите в кофемолке до состояния муки.
  2. Мякоть баклажанов, ореховую муку, сыр, чеснок и специи взбейте в блендере до однородности, при необходимости добавляя воду. Храните в холодильнике в закрытой таре.

Ранее мы готовили хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе! Едим все лето, и не надоело!

баклажаны
сыр
намазки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
