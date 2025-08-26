Баклажанная паста с грецкими орехами! Хит на хлеб — никогда не надоест

Баклажанная паста с грецкими орехами! Хит на хлеб — никогда не надоест! Нежная дымчатая паста с насыщенным вкусом запеченных баклажанов и пикантностью грецких орехов. Отлично заменяет майонез и сливочные спреды на бутербродах.

Ингредиенты

Баклажаны — 300 г

Орехи грецкие — 40 г

Творожный сыр — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Кумин молотый — 1/2 ч. л.

Орегано сушеное — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

Баклажаны промойте, сделайте несколько проколов вилкой и запекайте при 180 °C 25–30 минут до мягкости. Горячие баклажаны поместите в пакет на 5 минут, затем очистите от кожицы. Орехи измельчите в кофемолке до состояния муки. Мякоть баклажанов, ореховую муку, сыр, чеснок и специи взбейте в блендере до однородности, при необходимости добавляя воду. Храните в холодильнике в закрытой таре.

