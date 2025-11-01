Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:00

Смешала баночку нута с 2 простыми ингредиентами: паштет на поджаристый хлеб — вкус обалденный, и никто не угадал, что он не из мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешала баночку нута с 2 простыми ингредиентами: паштет на поджаристый хлеб — вкус обалденный, и никто не угадал, что он не из мяса. Это блюдо удивит вас насыщенным вкусом и нежной текстурой, а ещё порадует пользой: много белка, мало калорий. Идеальный вариант для завтрака, перекуса или лёгкой закуски к приходу гостей. Готовится быстро, а ингредиенты всегда под рукой.

Для паштета понадобится банка консервированного нута, одна луковица, одна морковь, 30–40 г грецких орехов, зубчик чеснока, щепотка прованских трав, 1–2 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу, а также немного растительного масла для жарки и подачи.

Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. В чашу блендера отправьте нут, обжаренные овощи, орехи, чеснок, специи и лимонный сок. Взбивайте, понемногу добавляя рассол из банки с нутом, пока не получится кремовая, но не жидкая масса. Готовый паштет сбрызните ароматным маслом. Подавайте с тёплым хлебом или хрустящими крекерами — гости даже не догадаются, что в составе нет мяса!

Ранее мы делились рецептом бутербродов со шпротами, которые улетают наравне с икрой. Секрет в идеальном сочетании этих ингредиентов.

