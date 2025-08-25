Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Американский яблочный пирог! Орехи, корица и невероятное рассыпчатое тесто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американский яблочный пирог! Орехи, корица и невероятное рассыпчатое тесто! Этот классический десерт покоряет с первого кусочка: кисло-сладкие яблоки, хрустящие орехи и корица создают неповторимый уютный вкус. Подавайте его теплым с шариком ванильного мороженого!

Ингредиенты для теста

  • Мука — 2 ст.
  • Масло сливочное растопленное — 2/3 ст.
  • Вода ледяная — 6 ст. л.
  • Сахар — 2 ч. л.

Для начинки

  • Яблоки — 500 г
  • Изюм — 40 г
  • Орехи грецкие — 40 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Корица молотая — 1,5 ч. л.
  • Сок лимонный — 2 ст.
  • Сухари панировочные — 2 ст.

Приготовление

  1. Для начинки яблоки нарежьте небольшими кубиками и сразу сбрызните лимонным соком. Добавьте изюм, измельченные орехи, ванильный сахар, корицу и панировочные сухари, тщательно перемешайте.
  2. Для теста смешайте муку с сахаром, ледяной водой и маслом. Замесите пластичное тесто. Разделите тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте в круг по размеру формы, выложите в форму, сделав бортики. Равномерно распределите яблочную начинку.
  3. Меньшую часть теста раскатайте в круг и накройте пирог, защипните края и сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Или сделайте из теста решетку. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку.

