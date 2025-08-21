Шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку! Этот нежный манник с насыщенным шоколадным вкусом станет любимым десертом даже у тех, кто следит за фигурой. Аппетитная корочка снаружи и сочная текстура внутри — идеально к чаю без чувства вины!
Ингредиенты
- Манка — 1 ст.
- Молоко — 1 ст.
- Яйцо — 1 шт.
- Какао — 3 ст. л.
- Черный шоколад — 100 г (растопить)
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Ванилин — 1 пакетик
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
- Залейте манку молоком и оставьте набухать. Взбейте яйцо и какао, ванилин, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешайте обе массы до однородности. Введите растопленный, но чуть остывший шоколад.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Готовый манник можно сбрызнуть водой с какао и медом для пропитки.
