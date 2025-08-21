Шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку

Шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку! Этот нежный манник с насыщенным шоколадным вкусом станет любимым десертом даже у тех, кто следит за фигурой. Аппетитная корочка снаружи и сочная текстура внутри — идеально к чаю без чувства вины!

Ингредиенты

Манка — 1 ст.

Молоко — 1 ст.

Яйцо — 1 шт.

Какао — 3 ст. л.

Черный шоколад — 100 г (растопить)

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванилин — 1 пакетик

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

Залейте манку молоком и оставьте набухать. Взбейте яйцо и какао, ванилин, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешайте обе массы до однородности. Введите растопленный, но чуть остывший шоколад. Вылейте тесто в форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Готовый манник можно сбрызнуть водой с какао и медом для пропитки.

