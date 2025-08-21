Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 18:00

Шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадный манник — круче, чем в кофейне! Мешаем за 7 минут — и в духовку! Этот нежный манник с насыщенным шоколадным вкусом станет любимым десертом даже у тех, кто следит за фигурой. Аппетитная корочка снаружи и сочная текстура внутри — идеально к чаю без чувства вины!

Ингредиенты

  • Манка — 1 ст.
  • Молоко — 1 ст.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Какао — 3 ст. л.
  • Черный шоколад — 100 г (растопить)
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Подсластитель — по вкусу

Приготовление

  1. Залейте манку молоком и оставьте набухать. Взбейте яйцо и какао, ванилин, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешайте обе массы до однородности. Введите растопленный, но чуть остывший шоколад.
  2. Вылейте тесто в форму и выпекайте 30 минут при 180 °C. Готовый манник можно сбрызнуть водой с какао и медом для пропитки.

Ранее мы готовили клубничный пирог со штрейзелем! Простые ингредиенты, а результат — огонь.

манная крупа
пироги
выпечка
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
