27 августа 2025 в 19:40

Не все яблоки одинаково полезны — вот наиболее богатые витаминами сорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яблоки считаются одними из самых полезных фруктов, но их питательная ценность сильно зависит от сорта и способа употребления. Разные сорта содержат различный уровень витаминов, антиоксидантов и клетчатки, что напрямую влияет на их пользу для здоровья.

Наиболее полезными считаются кислые зеленые сорта («Гренни Смит», «симиренко») — они содержат максимальное количество витамина С и минимальное количество сахара. Красные сладкие сорта («ред делишес», «фуджи») содержат больше антиоксиданта антоциана, но и больше фруктозы. Диетологи рекомендуют употреблять яблоки с кожурой — именно в ней содержится до 70% клетчатки и антиоксидантов.

Для лучшего усвоения полезных веществ яблоки лучше сочетать с полезными жирами — орехами, творогом, авокадо. Термическая обработка (запекание) повышает усвояемость пектина, но разрушает витамин С. Свежевыжатый сок менее полезен, чем цельный фрукт, из-за отсутствия клетчатки.

