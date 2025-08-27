День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:01

Квашеная капуста за 6 часов: забудьте о неделях ожидания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о неделях ожидания — эта квашеная капуста будет готова за 6 часов. Она получается хрустящей, с ярким кисло-сладким вкусом и легкой остротой.

Рецепт: нашинкуйте 1 кг капусты, добавьте 1 натертую морковь и 1 ст. л. соли. Помните руками до появления сока. Приготовьте маринад: вскипятите 500 мл воды с 100 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 5 горошинами перца и 2 лавровыми листами. Горячим маринадом залейте капусту, придавите грузом и оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов.

Готовую капусту храните в холодильнике — она получается ароматной, с приятной кислинкой и сохраняет хруст. Подавайте с растительным маслом и луком — это бесподобная закуска к картошке, мясу или просто с черным хлебом! Такой способ позволяет насладиться вкусом квашеной капусты без долгого ожидания.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из свеклы и хрена.

капуста
рецепты
квашеная капуста
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
