Квашеная капуста за 6 часов: забудьте о неделях ожидания

Забудьте о неделях ожидания — эта квашеная капуста будет готова за 6 часов. Она получается хрустящей, с ярким кисло-сладким вкусом и легкой остротой.

Рецепт: нашинкуйте 1 кг капусты, добавьте 1 натертую морковь и 1 ст. л. соли. Помните руками до появления сока. Приготовьте маринад: вскипятите 500 мл воды с 100 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 5 горошинами перца и 2 лавровыми листами. Горячим маринадом залейте капусту, придавите грузом и оставьте при комнатной температуре на 4–6 часов.

Готовую капусту храните в холодильнике — она получается ароматной, с приятной кислинкой и сохраняет хруст. Подавайте с растительным маслом и луком — это бесподобная закуска к картошке, мясу или просто с черным хлебом! Такой способ позволяет насладиться вкусом квашеной капусты без долгого ожидания.

