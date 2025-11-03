Этот рецепт будете пересылать подругам. Хрустящая квашеная капуста с тмином — подходит к мясу и картошечке

Этот рецепт будете пересылать подругам. Хрустящая квашеная капуста с тмином — подходит к мясу и картошечке

Есть заготовки, которые никогда не подводят! Квашеная капуста с тмином — именно такой случай. Эта хрустящая, ароматная закуска с легкой пряной ноткой идеально дополняет мясные блюда, картофель и даже обычные бутерброды. Тмин придает капусте особый шарм — он не перебивает вкус, а лишь подчеркивает ее природную свежесть. Готовится все элементарно, без особых хлопот, а результат превосходит все ожидания. Попробуйте — и эта капуста станет постоянной жительницей вашего холодильника!

Вам понадобится: 2 кг капусты, 1 морковь, 0,5 ст. л. соли, 0,5 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотого тмина. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Смешайте овощи в большом тазу, добавьте соль, сахар и тмин. Аккуратно помните руками, чтобы капуста пустила сок. Плотно уложите в банку или эмалированную кастрюлю, прижмите грузом. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, ежедневно протыкая деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газы. Когда пена перестанет появляться, а рассол станет прозрачным — капуста готова. Храните в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.