02 сентября 2025 в 13:54

В Кремле раскрыли подробности закрытой беседы Путина с Фицо

Ушаков: Путин и Фицо обсуждают наиболее чувствительные вопросы тет-а-тет

Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Словакии Владимир Путин и Роберт Фицо продолжают обсуждать наиболее чувствительные вопросы двухсторонних отношений на закрытой встрече, заявил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков. В беседе с ТАСС он отметил, что политики уже обсудили ряд основных тем, и охарактеризовал их разговор как «очень полезный». Встреча лидеров проходит в Пекине.

Разговор пока продолжается еще. Сейчас лидеры остались один на один, и они обмениваются мнениями по наиболее чувствительным вопросам, — указал Ушаков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предложил Роберту Фицо закрыть поставки газа и электроэнергии Украине от стран-соседей. По его словам, такие меры научат Киев уважать чужие интересы. Он добавил, что действия Москвы на Украине направлены исключительно на защиту национальных интересов.

Также российский лидер выразил мнение, что утверждения Европейского союза о якобы планах Москвы на него напасть — это провокация или полная некомпетентность. Путин назвал подобные заявления полной чушью, не имеющей под собой оснований.

