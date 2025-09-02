Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»

Строительство газопровода «Сила Сибири — 2» может занять от четырех до пяти лет, считает заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. В беседе с ТАСС она пояснила, что сроки реализации проекта могут быть сопоставимы со строительством первой ветки газопровода, которое велось с 2014 по 2019 год.

Что касается сроков, можно брать за основу сроки строительства первого газового проекта, которые проводились с 2014 по 2019 год. Значит, можно ожидать, что строительство нового газопровода составит также около 4-5 лет, — сказала Левашенко.

Ранее в Китае был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, благодаря проекту РФ сможет поставлять через Монголию 50 млрд кубометров газа в год.

Он считает, что проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли. В настоящее время решается вопрос финансирования строительства, а также определяются условия поставок топлива.