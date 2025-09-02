Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 15:14

Обнародована тема выступления Трампа 2 сентября

Fox News: Трамп вечером 2 сентября сделает заявление о Пентагоне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп вечером 2 сентября сделает заявление из Овального кабинета о Пентагоне, сообщила в социальной сети X журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Лидер США выступит в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Президент сегодня выступит с захватывающим заявлением, касающимся Министерства обороны, — процитировала она Ливитт.

Анонсировало выступление Трампа издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание хозяина Белого дома. При этом тема его обращения не указывалась.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что США продолжают снабжать Вооруженные силы Украины оружием, несмотря на обещания главы Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Он напомнил, что система спутниковой связи Starlink также остается в рабочем состоянии.

До этого аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович выразил мнение, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске. Так он прокомментировал речь российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Китае.

Дональд Трамп
политика
США
Пентагон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.