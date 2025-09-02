Американский президент Дональд Трамп вечером 2 сентября сделает заявление из Овального кабинета о Пентагоне, сообщила в социальной сети X журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Лидер США выступит в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Президент сегодня выступит с захватывающим заявлением, касающимся Министерства обороны, — процитировала она Ливитт.

Анонсировало выступление Трампа издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание хозяина Белого дома. При этом тема его обращения не указывалась.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что США продолжают снабжать Вооруженные силы Украины оружием, несмотря на обещания главы Белого дома прекратить военную помощь Киеву. Он напомнил, что система спутниковой связи Starlink также остается в рабочем состоянии.

До этого аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович выразил мнение, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске. Так он прокомментировал речь российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Китае.