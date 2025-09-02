Саммит ШОС — 2025
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири — 2».

Трубопровод должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая.

Его проектирование началось в 2020 году. Примерная протяженность трубопровода составит около 6,7 тысячи километров, из которых 2700 километров пройдет по территории России.

В 2022 году вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что «Сила Сибири — 2» может фактически стать для России заменой «Северному потоку — 2». Объем поставок по трубопроводу оценивают в 50 млрд кубометров.

Об окончательном согласовании условий строительства магистрали «Газпромом» и китайской компанией CNPC сообщалось в конце 2023 года. Сейчас проводятся изыскания для маршрута трубопровода через территорию Монголии. В мае 2025 года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

