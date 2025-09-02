Путин и Шариф встретились в Пекине Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана

Российский лидер Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине, сообщает Кремль. Предыдущая встреча политиков состоялась год назад на саммите ШОС в Астане.

Пакистан был и остается нашим традиционным партнером в Азии. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами, — сказал Путин.

Тем временем британская газета Daily Mail сообщила, что фотография президента России с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине. Политики будут вместе и на приеме. Ушаков сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

Ранее в ходе визита Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа, регулирующие сотрудничество между двумя странами. Договоренности касаются атомной энергетики, технологий, науки и здравоохранения.