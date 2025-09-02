Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:30

Путин и Шариф встретились в Пекине

Путин начал переговоры с премьер-министром Пакистана

Шахбаз Шариф и Владимир Путин Шахбаз Шариф и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине, сообщает Кремль. Предыдущая встреча политиков состоялась год назад на саммите ШОС в Астане.

Пакистан был и остается нашим традиционным партнером в Азии. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами, — сказал Путин.

Тем временем британская газета Daily Mail сообщила, что фотография президента России с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

До этого помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине. Политики будут вместе и на приеме. Ушаков сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

Ранее в ходе визита Владимира Путина в Китай были подписаны 22 документа, регулирующие сотрудничество между двумя странами. Договоренности касаются атомной энергетики, технологий, науки и здравоохранения.

Владимир Путин
политика
переговоры
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о создании списка традиционных ценностей БРИКС
В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.