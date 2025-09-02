Саммит ШОС — 2025
Путин поставил Европу на место после обвинений в адрес России

Путин счел провокацией утверждения Европы о якобы планах России на нее напасть

Владимир Путин и Роберт Фицо Владимир Путин и Роберт Фицо Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Утверждения Европейского союза о якобы планах Москвы на него напасть — это провокация или полная некомпетентность, сказал российский президент Владимир Путин на встрече с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Также лидер назвал подобные заявления полной чушью, не имеющей под собой оснований, передает ТАСС.

Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что в России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать, — отметил Путин.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. Журналисты отметили, что этот сигнал стал вызовом для внешней политики американского президента Дональда Трампа.

Также Путин заявил, что на рассмотрении в Шанхайской организации сотрудничества находятся около 10 заявок от стран на присоединение в качестве наблюдателя или диалогового партнера. По словам российского лидера, при этом каждая из них заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения.

Владимир Путин
Европа
Россия
Роберт Фицо
