Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана Путин: Россия и Пакистан сдвинули с мертвой точки работу по ряду направлений

Россия и Пакистан смогли «сдвинуть с мертвой точки» работу по ряду направлений, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром исламской республики Шахбазом Шарифом в Пекине. По словам президента РФ, договоренности об активизации отношений начали приносить результаты, сообщает ТАСС.

Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки, — сказал Путин.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин начал встречу с премьер-министром Пакистана в Пекине. Накануне они также встретились в Тяньцзине на саммите ШОС.

До этого британская газета Daily Mail наисала, что фотография Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

Американское издание The New York Times сообщило, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом. Как отмечает издание, Путин «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином».