Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 19:00

Педофил с ножом и наркодилеры-поджигатели: главные ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Наркодилеры пытались сжечь силовиков в своей лаборатории под Новосибирском, в Санкт-Петербурге педофил с ножом домогался девочки в торговом центре, на Урале отец избежал тюрьмы за убийство агрессивного сына — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Наркобароны отбивались от силовиков огнем

Под Новосибирском братья-наркобароны сожгли созданную ими нарколабораторию с силовиками внутри. Вскоре они были задержаны. Установлено, что родственники занимались производством и продажей мефедрона.

При задержании мужчины оказали активное сопротивление. Внутри дома оперативники обнаружили и изъяли оборудование, более 350 литров химических реактивов и прекурсоров, а также более 40 килограммов готового мефедрона. Стоимость найденного наркотика составила более 30 миллионов рублей.

Фигуранты попытались скрыться в тайнике в подвале дома. Один из них поджег здание, когда внутри находились силовики. Никто из участников операции по задержанию злоумышленников не пострадал.

Педофил напал с ножом на охрану

В Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» домогался школьницы 1 сентября. Мужчина насильно залез руками под юбку девочки. При этом преступник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам комплекса.

Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают полицейские. Мужчину не раз видели на территории этого ТЦ, при этом сотрудники торгового центра фиксировали его неадекватное поведение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец убил сына и остался на свободе

В Пышминском районе Свердловской области отец зарезал 29-летнего сына в мае текущего года. Теперь мужчину приговорили к 14 месяцам ограничения свободы — ему запрещено уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения. Убийство признали превышением мер самообороны.

«Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — рассказывали в Следственном комитете.

Читайте также:

Педофил в шкуре волонтера: гуманист ездил в Танзанию и насиловал детей

Сиденье пропиталось кровью: что известно об убийце кубанской дюймовочки

Трогал во время тихого часа: педофила посадили на 13 лет за растление детей

Хотел снять порно с женой и сыном: женщина зарезала мужа и села на три года

«Всеми дырками организма будешь улыбаться»: педагог угрожала ученику

«Отвезу тебя в село и опозорю»: свекор насиловал невестку и избивал сына

педофилы
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Новосибирск
Санкт-Петербург
Свердловская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Бойца СВО втянули в долги после покупки недвижимости
Два россиянина вербовали малолетних для проституции
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.