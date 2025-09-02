Педофил с ножом и наркодилеры-поджигатели: главные ЧП за день

Наркодилеры пытались сжечь силовиков в своей лаборатории под Новосибирском, в Санкт-Петербурге педофил с ножом домогался девочки в торговом центре, на Урале отец избежал тюрьмы за убийство агрессивного сына — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Наркобароны отбивались от силовиков огнем

Под Новосибирском братья-наркобароны сожгли созданную ими нарколабораторию с силовиками внутри. Вскоре они были задержаны. Установлено, что родственники занимались производством и продажей мефедрона.

При задержании мужчины оказали активное сопротивление. Внутри дома оперативники обнаружили и изъяли оборудование, более 350 литров химических реактивов и прекурсоров, а также более 40 килограммов готового мефедрона. Стоимость найденного наркотика составила более 30 миллионов рублей.

Фигуранты попытались скрыться в тайнике в подвале дома. Один из них поджег здание, когда внутри находились силовики. Никто из участников операции по задержанию злоумышленников не пострадал.

Педофил напал с ножом на охрану

В Санкт-Петербурге посетитель торгового центра «Лондон Молл» домогался школьницы 1 сентября. Мужчина насильно залез руками под юбку девочки. При этом преступник был вооружен ножом, которым угрожал подбежавшим охранникам комплекса.

Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают полицейские. Мужчину не раз видели на территории этого ТЦ, при этом сотрудники торгового центра фиксировали его неадекватное поведение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец убил сына и остался на свободе

В Пышминском районе Свердловской области отец зарезал 29-летнего сына в мае текущего года. Теперь мужчину приговорили к 14 месяцам ограничения свободы — ему запрещено уезжать за пределы своего района и менять место жительства без разрешения. Убийство признали превышением мер самообороны.

«Мужчина лег спать, но не мог заснуть из-за того, что его 29-летний сын играл в онлайн-игру и шумно себя вел. Обвиняемый попросил его вести себя тише, на почве чего между отцом и сыном возник конфликт. В ответ на агрессивные действия сына фигурант вооружился хозяйственно-бытовым ножом и нанес им потерпевшему два удара», — рассказывали в Следственном комитете.

