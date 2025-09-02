Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:26

«Европа делает все назло»: депутат о газовом развороте России на Восток

Депутат Колесник: России стало выгоднее продавать газ на Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

России стало выгоднее продавать газ восточным странам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в Азии спокойно приобретают голубое топливо, не устраивая подрывов на газопроводах в отличие от Европы.

Нам выгоднее поставлять газ в Китай. Мы должны делать лучше своей стране. Нам выгоднее продавать все на Восток, там спокойно покупают без всяких подрывов. А Европа назло все делает. Назло маме уши морозит, точнее, папе — они [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) так называют. Пусть дальше нищают. Мы не покушаемся ни на чей суверенитет, — высказался Колесник.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что в Китае подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Он подчеркнул, что благодаря проекту РФ сможет поставлять через Монголию 50 млрд кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать его непричастность к России, особенно если он поступает через «Турецкий поток». Уточнялось, что Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС.

Китай
Россия
газ
Европа
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
