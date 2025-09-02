Дания придумала способ борьбы с российским газом Bloomberg: Дания хочет обязать импортеров газа доказывать, что он не из России

Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через «Турецкий поток», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС.

Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России, — пишут журналисты.

Отмечается, что страны ЕС ищут способы закрыть всевозможные лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок. Речь идет о периоде, когда запрет вступит в силу — это произойдет к концу 2027 года.

Ранее подача российского природного газа в Армению была возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе в Грузии. Указывалось, что это произошло в 6 утра в субботу, 23 августа.

До этого появилась информация, что Вашингтон призывает союзников ужесточить торговые ограничения, включая меры против Китая и санкции в отношении России. Также администрация США настаивает, чтобы европейские страны последовали ее примеру и ввели дополнительные пошлины против Индии.