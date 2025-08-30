День знаний — 2025
Рулет из куриной печени с двойной начинкой! Вкуснятина из простых продуктов

Рулет из куриной печени с двойной начинкой! Невероятная вкуснятина — простые продукты! Этот печеночный рулет станет звездой любого праздничного стола! Нежная основа из куриной печени в сочетании сразу с двумя начинками — овощной и сырно-яичной — создаёт удивительный контраст вкусов и текстур. Готовится просто, выглядит эффектно, а вкус покорит ваших гостей с первого кусочка!

Ингредиенты для основы

  • Печень куриная — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Для овощной начинки

  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Масло растительное — для жарки

Для сырно-яичной начинки

  • Яйца варёные — 3–4 шт.
  • Сыр плавленый — 90 г
  • Майонез — 1–2 ст. л.

Приготовление

  1. Основа: печень промойте и пропустите через мясорубку вместе с луком. Добавьте яйца, муку, соль и перемешайте до однородной массы. Вылейте на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень, разровняйте слоем 1–1,5 см. Запекайте в духовке при 180 °C около 15 минут.
  2. Овощная начинка: лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости и лёгкой золотистости.
  3. Сырно-яичная начинка: яйца натрите на тёрке, смешайте с плавленым сыром и майонезом до пастообразной массы.
  4. Формирование рулета: на ещё тёплый печёночный пласт равномерно выложите сначала овощную начинку, затем поверх — сырно-яичную. Аккуратно сверните рулетом с помощью пергамента. Уберите в холодильник минимум на 1 час для стабилизации формы и насыщения вкусами.

