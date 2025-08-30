Рулет из куриной печени с двойной начинкой! Вкуснятина из простых продуктов

Рулет из куриной печени с двойной начинкой! Невероятная вкуснятина — простые продукты! Этот печеночный рулет станет звездой любого праздничного стола! Нежная основа из куриной печени в сочетании сразу с двумя начинками — овощной и сырно-яичной — создаёт удивительный контраст вкусов и текстур. Готовится просто, выглядит эффектно, а вкус покорит ваших гостей с первого кусочка!

Ингредиенты для основы

Печень куриная — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Для овощной начинки

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Масло растительное — для жарки

Для сырно-яичной начинки

Яйца варёные — 3–4 шт.

Сыр плавленый — 90 г

Майонез — 1–2 ст. л.

Приготовление

Основа: печень промойте и пропустите через мясорубку вместе с луком. Добавьте яйца, муку, соль и перемешайте до однородной массы. Вылейте на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень, разровняйте слоем 1–1,5 см. Запекайте в духовке при 180 °C около 15 минут. Овощная начинка: лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости и лёгкой золотистости. Сырно-яичная начинка: яйца натрите на тёрке, смешайте с плавленым сыром и майонезом до пастообразной массы. Формирование рулета: на ещё тёплый печёночный пласт равномерно выложите сначала овощную начинку, затем поверх — сырно-яичную. Аккуратно сверните рулетом с помощью пергамента. Уберите в холодильник минимум на 1 час для стабилизации формы и насыщения вкусами.

