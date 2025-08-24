Невероятная печень в томатно-луковом соусе! Готовлю, когда надоело мясо! Это блюдо кардинально изменит ваше представление о печени! Нежная, ароматная и совершенно лишенная горечи — она покоряет с первой пробы. Идеальный вариант для сытного ужина, который готовится буквально за считаные минуты.

Ингредиенты

Печень говяжья — 500 г

Томаты — 2–3 шт.

Кинза — 30 г

Лук красный — 1 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Печень промывают, обсушивают бумажным полотенцем и нарезают на некрупные кусочки. Красный лук шинкуют тонкими полукольцами, а томаты нарезают дольками среднего размера. На сковороде разогревают растительное масло и быстро обжаривают печень на сильном огне в течение трех-четырех минут до румяной корочки, но сохраняя сочность внутри. Затем к печени добавляют нарезанный лук и обжаривают вместе еще пару минут до его легкого размягчения. Следом в сковороду отправляют дольки помидоров, все аккуратно перемешивают и тушат под крышкой на среднем огне около пяти минут. В почти готовое блюдо добавляют мелко нарубленную кинзу, чеснок, пропущенный через пресс, а также соль и свежемолотый черный перец по вкусу, тщательно все перемешивают и дают настояться под крышкой пару минут перед подачей.

