24 августа 2025 в 09:30

Невероятная печень в томатно-луковом соусе! Готовлю, когда надоело мясо

Невероятная печень в томатно-луковом соусе! Готовлю, когда надоело мясо! Это блюдо кардинально изменит ваше представление о печени! Нежная, ароматная и совершенно лишенная горечи — она покоряет с первой пробы. Идеальный вариант для сытного ужина, который готовится буквально за считаные минуты.

Ингредиенты

  • Печень говяжья — 500 г
  • Томаты — 2–3 шт.
  • Кинза — 30 г
  • Лук красный — 1 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Печень промывают, обсушивают бумажным полотенцем и нарезают на некрупные кусочки. Красный лук шинкуют тонкими полукольцами, а томаты нарезают дольками среднего размера. На сковороде разогревают растительное масло и быстро обжаривают печень на сильном огне в течение трех-четырех минут до румяной корочки, но сохраняя сочность внутри. Затем к печени добавляют нарезанный лук и обжаривают вместе еще пару минут до его легкого размягчения.
  2. Следом в сковороду отправляют дольки помидоров, все аккуратно перемешивают и тушат под крышкой на среднем огне около пяти минут. В почти готовое блюдо добавляют мелко нарубленную кинзу, чеснок, пропущенный через пресс, а также соль и свежемолотый черный перец по вкусу, тщательно все перемешивают и дают настояться под крышкой пару минут перед подачей.

