23 августа 2025 в 09:30

Теплый салат с печенью и жареным яйцом! Ресторанное блюдо дома

Теплый салат с печенью и жареным яйцом! Сытный, ароматный и невероятно полезный салат, который идеально подойдет для обеда или ужина. Нежная куриная печень, хрустящие овощи и золотистое жареное яйцо создают гармонию вкусов и текстур. Готовится быстро — наслаждение гарантировано!

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Печень куриная — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Салат айсберг/рукола — 50 г
  • Помидоры черри — 5 шт.
  • Перец болгарский — 1/2 шт.
  • Масло оливковое — 10 мл
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Уксус бальзамический — 1 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ч. л.
  • Мед — 1/2 ч. л.
  • Семена кунжута — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Печень промойте, обсушите, удалите пленки. Обжарьте на разогретой сковороде с 5 мл масла по 2 минуты с каждой стороны. Влейте соевый соус, потушите 3-4 минуты под крышкой. На отдельной сковороде обжарьте нарезанный соломкой перец с 5 мл масла 2-3 минуты.
  2. Приготовьте жареное яйцо: разбейте яйцо на сковороду, жарьте до желаемой степени прожарки (желательно с жидким желтком). Для заправки смешайте бальзамический уксус, лимонный сок и мед. На тарелку выложите листья салата, разрезанные пополам черри, перец и печень. Сверху разместите яйцо, полейте заправкой, посыпьте кунжутом и перцем.

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
