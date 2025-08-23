Теплый салат с печенью и жареным яйцом! Ресторанное блюдо дома

Теплый салат с печенью и жареным яйцом! Сытный, ароматный и невероятно полезный салат, который идеально подойдет для обеда или ужина. Нежная куриная печень, хрустящие овощи и золотистое жареное яйцо создают гармонию вкусов и текстур. Готовится быстро — наслаждение гарантировано!

Ингредиенты (на 1 порцию)

Печень куриная — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Салат айсберг/рукола — 50 г

Помидоры черри — 5 шт.

Перец болгарский — 1/2 шт.

Масло оливковое — 10 мл

Соевый соус — 1 ст. л.

Уксус бальзамический — 1 ч. л.

Сок лимона — 1 ч. л.

Мед — 1/2 ч. л.

Семена кунжута — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Печень промойте, обсушите, удалите пленки. Обжарьте на разогретой сковороде с 5 мл масла по 2 минуты с каждой стороны. Влейте соевый соус, потушите 3-4 минуты под крышкой. На отдельной сковороде обжарьте нарезанный соломкой перец с 5 мл масла 2-3 минуты. Приготовьте жареное яйцо: разбейте яйцо на сковороду, жарьте до желаемой степени прожарки (желательно с жидким желтком). Для заправки смешайте бальзамический уксус, лимонный сок и мед. На тарелку выложите листья салата, разрезанные пополам черри, перец и печень. Сверху разместите яйцо, полейте заправкой, посыпьте кунжутом и перцем.

