12 ноября 2025 в 12:30

Свекла уходит килограммами: делаю такой салат из 4 простых ингредиентов — очень вкусный, подойдет и на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла уходит килограммами: делаю такой салат из 4 простых ингредиентов — очень вкусный, подойдет и на праздничный стол. Устали от сложных салатов с десятком ингредиентов? Этот вариант доказывает, что настоящая вкуснятина может быть простой и быстрой! Нежный баланс сладковатой свеклы, пикантного чеснока и аппетитного сыра создает удивительную гармонию.

Готовится это чудо буквально за 15 минут. Возьмите 2 вареные свеклы среднего размера и натрите их на крупной терке. 3 сваренных вкрутую яйца и 100 грамм твердого сыра тоже натрите на этой же терке. Маринованные огурцы порежьте соломкой. Теперь добавляем ароматные акценты: 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и пучок зеленого лука, мелко нарезанного. Заправляем салат 2 столовыми ложками майонеза, солим и перчим по своему вкусу, а затем тщательно перемешиваем. Дайте салату минут 15 настояться в холодильнике — за это время вкусы идеально сочетаются друг с другом.

Ранее мы готовили кабачковую лепешку с ветчиной и сыром. Вкусный и полезный завтрак за 10 минут.

