04 октября 2025 в 19:36

Забыла о котлетах! Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — сочно, ароматно и элементарно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинская запеканка «Чижи-пыжи» — название забавное, а готовится элементарно. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то основательного, но нет времени на долгую готовку. Фарш, яйца и много-много свежей зелени — вот и весь секрет! Запеканка получается сочной, ароматной и очень домашней. Моя семья просто обожает это блюдо, особенно в выходные, когда хочется позавтракать чем-то особенным. Это гораздо интереснее обычных котлет!

Для запеканки нам понадобится: 500 г любого мясного фарша (отлично подойдет смесь свинины и говядины), 1 крупная луковица, 2 уже сваренных вкрутую яйца, 2 сырых яйца, большой пучок зелени (петрушка, укроп, кинза), зубчик чеснока, соль, перец и чайная ложка сливочного масла для формы. Лук мелко режем и смешиваем с сырым фаршем. Добавляем соль и перец по вкусу, выдавливаем чеснок. Вареные яйца нарезаем кубиками, зелень мелко рубим и смешиваем с яйцами — это будет наша начинка. Берем форму для запекания, смазываем ее сливочным маслом. Выкладываем половину фарша, разравниваем. Сверху равномерно распределяем начинку из яиц и зелени. Накрываем оставшимся фаршем, аккуратно защипываем края. Взбиваем вилкой 2 сырых яйца и смазываем ими верх запеканки — это даст красивую румяную корочку. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Подаем горячей, нарезав на порции. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

