27 октября 2025 в 17:01

Когда надоедают котлеты, делаю эти рулетики в духовке — новый взгляд на блюда из фарша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда надоедают котлеты, делаю из фарша рулетики с беконом в духовке. Этот рецепт — новый взгляд на блюда из фарша, а также простой, но эффектный способ разнообразить привычное меню и порадовать близких вкусным и сытным ужином.

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 200 г бекона, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец и специи по вкусу. В фарш добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, соль и перец, тщательно вымесите. Сформируйте небольшие котлетки. Каждую оберните полоской бекона, выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Вкус рулетиков получается насыщенным и пикантным: сочный фарш с ароматом лука и чеснока в идеальной гармонии с солоноватым и хрустящим беконом. Это блюдо прекрасно сочетается с овощным гарниром, картофельным пюре или свежим салатом.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые беляши без лепки и раскатки теста: взбиваете кефир с фаршем — и готово.

