Обалденный минтай в лодочке. Беру картошку, лук и немного сметаны — очень вкусный и простой ужин за 20 минут

Рыбные блюда — это всегда вкусно и полезно, но многие хозяйки избегают их готовить, опасаясь сложностей. Эти лодочки из минтая полностью меняют представление о рыбной кухне! Нежное филе рыбы, уложенное на подушку из картофеля и лука, залитое ароматным сметанным соусом, превращается в сытное и элегантное блюдо. Картофель впитывает соки рыбы и соуса, становясь невероятно ароматным, а сметана придает всей композиции мягкость и бархатистость. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина или для приема гостей — его презентабельный вид и насыщенный вкус никого не оставят равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 4 картофелины, 2 луковицы, 200 г сметаны, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, укроп. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами, рыбу — порционными кусками. Смешайте сметану с солью, перцем и измельченным укропом. Из пергамента вырежьте 4 прямоугольника размером 30×20 см. Смажьте каждый маслом. На центр выложите слой картофеля, затем лук и рыбу. Полейте сметанным соусом. Соберите края пергамента, формируя лодочки. Выложите на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Подавайте прямо в лодочках, аккуратно развернув верх.

