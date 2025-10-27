Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 19:24

Ленивый ужин. Беру грудку, грибы и немного сливок — белорусская мачанка! Очень вкусно и ароматно — хит белорусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мачанка — одно из самых душевных блюд белорусской кухни, которое идеально подходит для сытного семейного ужина. В отличие от классического рецепта с несколькими видами мяса, этот вариант с курицей и сливками получается нежным, легким и очень бюджетным. Нежные кусочки куриного филе, тушенные в ароматном сливочном соусе с луком и грибами, создают гармоничное сочетание текстур и вкусов. Это блюдо прекрасно подойдет к пышным белорусским драникам, блинам или картофельному пюре, впитывая в себя нежный соус. Мачанка доказывает, что для приготовления настоящего кулинарного шедевра не нужны дорогие ингредиенты — только правильная техника и желание порадовать близких.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 1 крупная луковица, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец, укроп. Курицу нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на масле до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и грибы, готовьте 7–10 минут. Всыпьте муку, перемешайте и готовьте 1–2 минуты. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая. Добавьте соль, перец и тушите на медленном огне 15 минут под крышкой. Перед подачей посыпьте укропом. Подавайте мачанку горячей в глубоких тарелках вместе с драниками или хлебом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

