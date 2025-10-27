Салат «Емеля» за 4 минуты! Все ингредиенты уже готовы, без варки и ненужной возни. 3 продукта и заправка!

Салат «Емеля» за 4 минуты! Все ингредиенты уже готовы, без варки и ненужной возни. 3 продукта и заправка!

Когда гости уже на пороге, а времени на приготовление сложных блюд совсем нет, этот салат становится настоящим спасением. Сочетание хрустящей пекинской капусты, сытной фасоли и ароматных ржаных сухариков создает удивительно гармоничный вкус, который никого не оставляет равнодушным. Секрет этого салата — в идеальном балансе текстур: нежность фасоли, сочность капусты и хруст сухариков. Чеснок и майонез добавляют пикантности, превращая простые ингредиенты в полноценное блюдо. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или дополнение к мясным блюдам.

Для приготовления вам понадобится: половина кочана пекинской капусты, 1 банка консервированной фасоли, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. майонеза, ржаные сухарики по вкусу. Фасоль откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. В просторной миске соедините капусту, фасоль и чеснок. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Непосредственно перед подачей добавьте сухарики, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру. Если добавить их заранее, они размокнут и потеряют свой шарм. Подавайте салат сразу после приготовления.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.