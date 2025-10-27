Необычный ужин из обычной картошки: ароматная и аппетитная вкуснятина с беконом

Приготовьте необычный ужин из обычной картошки! Эта ароматная и аппетитная вкуснятина с беконом — простое, но эффектное блюдо для любого повода.

Вкус получается божественным: нежная картошка пропитывается ароматным беконным жиром, а сверху образуется хрустящая золотистая корочка.

Вам понадобится: 10–12 небольших картофелин, 200–250 г слайсов бекона, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец и прованские травы по вкусу. Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут после закипания). Остудите, посыпьте специями. Каждую картофелину плотно оберните полоской бекона, выложите в форму для запекания швом вниз. Сбрызните растительным маслом и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до хрустящей корочки.

Блюдо идеально сочетается со свежими овощами и зеленью, а также может служить как сытным гарниром, так и самостоятельной закуской. Эта простая в приготовлении, но беспроигрышная комбинация станет настоящей звездой вашего стола.

