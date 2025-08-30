День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 11:00

Банка фасоли и пачка фарша! Готовим обалденный лобио по-грузински

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Банка фасоли и пачка фарша! Готовим обалденный лобио по-грузински! Грузинское блюдо в неклассическом варианте с насыщенным ароматом хмели-сунели и свежей зеленью! Это блюдо покоряет с первой ложки — сытное, ароматное и невероятно вкусное. Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Ингредиенты

  • Фарш говяжий — 1 упаковка
  • Фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Кинза свежая — 1/2 пучка
  • Петрушка свежая — 1/2 пучка
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Тимьян сушеный — 1/2 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте фасоль вместе с жидкостью из банки. Толкушкой разомните фасоль, оставляя некоторую текстуру. Добавьте томатную пасту, хмели-сунели, тимьян, соль и перец.
  2. Тушите на медленном огне 10 минут. За 2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 15 минут.

Подавайте лобио теплым или холодным, украсив свежей зеленью и луком. Отлично сочетается с мацони и грузинским хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили стожки из фарша с кабачком и картофельной шапкой! Станет хитом кухни.

фасоль
фарш
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные рассказали, что происходит в Днепропетровской области
Назван самый верный способ защититься от мошенников при онлайн-знакомствах
В Бельгии раскрыли, к чему приведет конфискации активов России
Трехлетний мальчик получил страшные травмы из-за детонации дрона ВСУ
Посол назвал тему, которая находится под запретом в Польше
Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей
Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов
В Геленджике к тушению пожара привлекли Ил-76
Над Крымом и Смоленщиной сбили 20 беспилотников за четыре часа
На полыхающем в российском регионе рынке выросла площадь пожара
Погода в Москве в субботу, 30 августа: ждем субтропическое лето?
Каллас объяснила, каких решений от встречи в Копенгагене ждать не стоит
В Италии сделали заявление, противоречащее антироссийскому курсу ЕС
«Это безумие»: удары по «Дружбе» назвали тревожным сигналом для Евросоюза
В США появились слухи о смерти Трампа
Роспотребнадзор подтвердил второй завозной случай лихорадки чикунгунья
Гороскоп на сентябрь-2025: осень начинается с приятных хлопот
«Роснефть» раскрыла данные о прибыли и переработке нефти за шесть месяцев
Тысячи жителей Курской области провели ночь без света после атаки ВСУ
Венгрия озвучила позицию по военной операции ЕС на Украине
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.