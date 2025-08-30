Банка фасоли и пачка фарша! Готовим обалденный лобио по-грузински! Грузинское блюдо в неклассическом варианте с насыщенным ароматом хмели-сунели и свежей зеленью! Это блюдо покоряет с первой ложки — сытное, ароматное и невероятно вкусное. Идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.
Ингредиенты
- Фарш говяжий — 1 упаковка
- Фасоль красная консервированная — 1 банка (400 г)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Кинза свежая — 1/2 пучка
- Петрушка свежая — 1/2 пучка
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Тимьян сушеный — 1/2 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте фасоль вместе с жидкостью из банки. Толкушкой разомните фасоль, оставляя некоторую текстуру. Добавьте томатную пасту, хмели-сунели, тимьян, соль и перец.
- Тушите на медленном огне 10 минут. За 2 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 15 минут.
Подавайте лобио теплым или холодным, украсив свежей зеленью и луком. Отлично сочетается с мацони и грузинским хлебом. Приятного аппетита!
