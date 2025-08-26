Быстрый хумус из банки фасоли! Невероятная намазка на поджаристый хлеб! Ароматная, пикантная и невероятно полезная паста для ваших бутербродов! Идеально подходит для полезного завтрака или перекуса. Готовится за 5 минут и хранится в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты
- Фасоль белая — 1–2 банки
- Кинза свежая — 1/2 пучка
- Сок лайма — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Тмин молотый — 3/4 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — 1/4 ч. л.
- Вода — 2 ст. л.
Приготовление
- Все ингредиенты поместите в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчайте до абсолютно однородной кремообразной консистенции. Если паста получается слишком густой, добавьте еще немного воды.
- Подавайте сразу со свежими овощами, лавашом или цельнозерновым хлебом. Храните в стеклянной банке с крышкой в холодильнике до пяти дней.
