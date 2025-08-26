День знаний — 2025
26 августа 2025 в 18:00

Быстрый хумус из банки фасоли! Невероятная намазка на поджаристый хлеб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый хумус из банки фасоли! Невероятная намазка на поджаристый хлеб! Ароматная, пикантная и невероятно полезная паста для ваших бутербродов! Идеально подходит для полезного завтрака или перекуса. Готовится за 5 минут и хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты

  • Фасоль белая — 1–2 банки
  • Кинза свежая — 1/2 пучка
  • Сок лайма — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Тмин молотый — 3/4 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Вода — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Все ингредиенты поместите в чашу блендера или кухонного комбайна. Измельчайте до абсолютно однородной кремообразной консистенции. Если паста получается слишком густой, добавьте еще немного воды.
  2. Подавайте сразу со свежими овощами, лавашом или цельнозерновым хлебом. Храните в стеклянной банке с крышкой в холодильнике до пяти дней.

Ранее мы готовили намазку с жареными кабачками для бутербродов! Вкуснятина на перекус.

