Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Вкуснятина на перекус

Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Идеальный вариант для быстрого завтрака или лёгкого перекуса — нежная пикантная намазка с жареными кабачками, яйцами и сыром. Она сочетает в себе насыщенный вкус и приятную текстуру, а свежие помидоры добавляют сочности.

Ингредиенты

Яйца варёные — 2 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Кабачок — 1 небольшой (около 150 г)

Чеснок — 1–2 зубчика

Помидоры — 2 шт.

Майонез — 2–3 ст. л.

Укроп — по вкусу

Хлеб/багет — для подачи

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Кабачок нарежьте тонко, посолите и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки. Дайте остыть. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите. В миске смешайте яйца, сыр, чеснок, укроп и майонез. Добавьте остывшие жареные кабачки, аккуратно перемешайте. При необходимости посолите и поперчите. На ломтики хлеба или багета нанесите намазку толстым слоем, сверху выложите кружочки помидоров. Подавайте сразу — бутерброды получаются сочными, с приятной текстурой и лёгкой пикантностью.

