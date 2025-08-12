Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Вкуснятина на перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Идеальный вариант для быстрого завтрака или лёгкого перекуса — нежная пикантная намазка с жареными кабачками, яйцами и сыром. Она сочетает в себе насыщенный вкус и приятную текстуру, а свежие помидоры добавляют сочности.

Ингредиенты

  • Яйца варёные — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Кабачок — 1 небольшой (около 150 г)
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Помидоры — 2 шт.
  • Майонез — 2–3 ст. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Хлеб/багет — для подачи
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Кабачок нарежьте тонко, посолите и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки. Дайте остыть. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите.
  2. В миске смешайте яйца, сыр, чеснок, укроп и майонез. Добавьте остывшие жареные кабачки, аккуратно перемешайте. При необходимости посолите и поперчите.
  3. На ломтики хлеба или багета нанесите намазку толстым слоем, сверху выложите кружочки помидоров. Подавайте сразу — бутерброды получаются сочными, с приятной текстурой и лёгкой пикантностью.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

