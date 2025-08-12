Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Вкуснятина на перекус

Намазка с жареными кабачками для бутербродов! Идеальный вариант для быстрого завтрака или лёгкого перекуса — нежная пикантная намазка с жареными кабачками, яйцами и сыром. Она сочетает в себе насыщенный вкус и приятную текстуру, а свежие помидоры добавляют сочности.
Ингредиенты
- Яйца варёные — 2 шт.
- Сыр твёрдый — 100 г
- Кабачок — 1 небольшой (около 150 г)
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Помидоры — 2 шт.
- Майонез — 2–3 ст. л.
- Укроп — по вкусу
- Хлеб/багет — для подачи
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Кабачок нарежьте тонко, посолите и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки. Дайте остыть. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс, укроп мелко порубите.
- В миске смешайте яйца, сыр, чеснок, укроп и майонез. Добавьте остывшие жареные кабачки, аккуратно перемешайте. При необходимости посолите и поперчите.
- На ломтики хлеба или багета нанесите намазку толстым слоем, сверху выложите кружочки помидоров. Подавайте сразу — бутерброды получаются сочными, с приятной текстурой и лёгкой пикантностью.
