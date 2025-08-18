Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:30

Салат с фасолью и тунцом! Вкусная бомба для похудения — насытит надолго

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с фасолью и тунцом! Вкусная бомба для похудения — насытит надолго! Этот салат — идеальное сочетание легкости и сытности: всего 104 ккал на 100 граммов, но богатый белком состав надолго зарядит энергией. Отличный вариант для полезного ужина или перекуса после тренировки!

Ингредиенты

  • Тунец в собственном соку — 130 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Фасоль консервированная — 50 г
  • Брынза — 20 г
  • Огурец — 80 г
  • Лук репчатый — 30 г
  • Зелень — 10 г
  • Оливковое масло — 5 мл
  • Горчица зерновая — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Яйцо отвариваем вкрутую и нарезаем кубиками. Огурец и брынзу режем небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами. В миске смешиваем тунец (размятый вилкой), фасоль, яйцо, брынзу, огурец и лук.
  2. Добавляем мелко нарезанную зелень. Отдельно смешиваем оливковое масло с зерновой горчицей и заправляем салат. Аккуратно перемешиваем и сразу подаем — блюдо не требует настаивания.

Ранее мы готовили салат «Амурский». Он покорит с первой ложки! Нужны баночка шпрот и овощи.

салат
тунец
фасоль
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.