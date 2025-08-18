Салат с фасолью и тунцом! Вкусная бомба для похудения — насытит надолго! Этот салат — идеальное сочетание легкости и сытности: всего 104 ккал на 100 граммов, но богатый белком состав надолго зарядит энергией. Отличный вариант для полезного ужина или перекуса после тренировки!
Ингредиенты
- Тунец в собственном соку — 130 г
- Яйцо — 1 шт.
- Фасоль консервированная — 50 г
- Брынза — 20 г
- Огурец — 80 г
- Лук репчатый — 30 г
- Зелень — 10 г
- Оливковое масло — 5 мл
- Горчица зерновая — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Яйцо отвариваем вкрутую и нарезаем кубиками. Огурец и брынзу режем небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами. В миске смешиваем тунец (размятый вилкой), фасоль, яйцо, брынзу, огурец и лук.
- Добавляем мелко нарезанную зелень. Отдельно смешиваем оливковое масло с зерновой горчицей и заправляем салат. Аккуратно перемешиваем и сразу подаем — блюдо не требует настаивания.
