Тунец с кунжутом и соевым соусом: ужин, который готовится быстрее пельменей

Тунец с кунжутом и соевым соусом представляет собой идеальное блюдо для быстрого и полезного ужина. Это сочетание отличается скоростью приготовления и насыщенным азиатским вкусом с минимальными усилиями. Блюдо готовится быстрее, чем варятся пельмени, что делает его отличным решением для вечернего приема пищи после работы.

Для приготовления потребуется: 2 стейка тунца, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. кунжутного масла, 2 ст. л. семян кунжута, 1 ч. л. меда, свежий имбирь, зеленый лук. Стейки тунца обжаривают на сильном огне по 1-2 минуты с каждой стороны для сохранения сочности. Смешивают соевый соус, кунжутное масло, мед и тертый имбирь для маринада. Готовую рыбу поливают соусом и посыпают поджаренным кунжутом и зеленым луком. Подают с рисом или овощным салатом.

