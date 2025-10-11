Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 14:30

Заливной пирог на кефирном тесте: готовим с обалденной начинкой из тунца и феты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог на кефирном тесте: готовим с обалденной начинкой из тунца и феты! Нежнейшая текстура, напоминающая кекс, сочетается с пикантной начинкой. Простота приготовления и восхитительный результат сделают этот рецепт постоянным в вашей кулинарной книге.

Ингредиенты

  • Кефир — 200 мл
  • Мука — 200 г
  • Яйца — 5 шт. (3 для теста + 2 для начинки)
  • Майонез — 150 г
  • Сыр фета — 100 г
  • Тунец консервированный — 280 г
  • Маслины — 50 г
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Разрыхлитель — 11 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Для теста взбейте 3 яйца с кефиром и майонезом, добавьте муку с разрыхлителем, сахар и щепотку соли. Два яйца отварите и нарежьте кубиками, фету раскрошите, тунец разомните вилкой.
  2. Смешайте начинку с рубленым луком и половинками маслин. В смазанную форму выложите половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее мы готовили вкуснейший пирог вместо сырников. Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
