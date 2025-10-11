Заливной пирог на кефирном тесте: готовим с обалденной начинкой из тунца и феты

Заливной пирог на кефирном тесте: готовим с обалденной начинкой из тунца и феты! Нежнейшая текстура, напоминающая кекс, сочетается с пикантной начинкой. Простота приготовления и восхитительный результат сделают этот рецепт постоянным в вашей кулинарной книге.

Ингредиенты

Кефир — 200 мл

Мука — 200 г

Яйца — 5 шт. (3 для теста + 2 для начинки)

Майонез — 150 г

Сыр фета — 100 г

Тунец консервированный — 280 г

Маслины — 50 г

Лук зеленый — 1 пучок

Разрыхлитель — 11 г

Сахар — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Для теста взбейте 3 яйца с кефиром и майонезом, добавьте муку с разрыхлителем, сахар и щепотку соли. Два яйца отварите и нарежьте кубиками, фету раскрошите, тунец разомните вилкой. Смешайте начинку с рубленым луком и половинками маслин. В смазанную форму выложите половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

