Заливной пирог на кефирном тесте: готовим с обалденной начинкой из тунца и феты! Нежнейшая текстура, напоминающая кекс, сочетается с пикантной начинкой. Простота приготовления и восхитительный результат сделают этот рецепт постоянным в вашей кулинарной книге.
Ингредиенты
- Кефир — 200 мл
- Мука — 200 г
- Яйца — 5 шт. (3 для теста + 2 для начинки)
- Майонез — 150 г
- Сыр фета — 100 г
- Тунец консервированный — 280 г
- Маслины — 50 г
- Лук зеленый — 1 пучок
- Разрыхлитель — 11 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Для теста взбейте 3 яйца с кефиром и майонезом, добавьте муку с разрыхлителем, сахар и щепотку соли. Два яйца отварите и нарежьте кубиками, фету раскрошите, тунец разомните вилкой.
- Смешайте начинку с рубленым луком и половинками маслин. В смазанную форму выложите половину теста, распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.
Ранее мы готовили вкуснейший пирог вместо сырников. Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник.