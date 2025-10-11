Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник: вкуснейший пирог вместо сырников! Манная крупа придает ему восхитительную влажную текстуру, а сочная малина раскрывается яркими сладкими нотками. Этот вариант можно готовить совсем без ягод, получится очень вкусно. Идеальное завершение ужина, которое порадует и детей, и взрослых.
Ингредиенты
- Творог — 500 г
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Малина — 150 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 г
- Сливочное масло — для формы
Приготовление
- В чаше блендера смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Взбивайте до получения гладкой однородной массы. Добавьте манную крупу с разрыхлителем и еще раз кратко взбейте. Аккуратно вмешайте в тесто половину малины.
- Перелейте массу в смазанную маслом форму, сверху разложите оставшиеся ягоды. Выпекайте 40–45 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистого верха. Дайте творожнику полностью остыть в форме — это сделает его текстуру еще более нежной.
Ранее мы готовили шикарный рецепт блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.