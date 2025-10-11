Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:30

Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник: вкуснейший пирог вместо сырников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник: вкуснейший пирог вместо сырников! Манная крупа придает ему восхитительную влажную текстуру, а сочная малина раскрывается яркими сладкими нотками. Этот вариант можно готовить совсем без ягод, получится очень вкусно. Идеальное завершение ужина, которое порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Малина — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — 1 г
  • Сливочное масло — для формы

Приготовление

  1. В чаше блендера смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Взбивайте до получения гладкой однородной массы. Добавьте манную крупу с разрыхлителем и еще раз кратко взбейте. Аккуратно вмешайте в тесто половину малины.
  2. Перелейте массу в смазанную маслом форму, сверху разложите оставшиеся ягоды. Выпекайте 40–45 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистого верха. Дайте творожнику полностью остыть в форме — это сделает его текстуру еще более нежной.

Ранее мы готовили шикарный рецепт блинов на сметане. Вкуснятина на завтрак и перекус.

