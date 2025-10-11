Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник: вкуснейший пирог вместо сырников

Когда совсем лень, можно приготовить этот творожник: вкуснейший пирог вместо сырников! Манная крупа придает ему восхитительную влажную текстуру, а сочная малина раскрывается яркими сладкими нотками. Этот вариант можно готовить совсем без ягод, получится очень вкусно. Идеальное завершение ужина, которое порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты

Творог — 500 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Манная крупа — 3 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Малина — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — 1 г

Сливочное масло — для формы

Приготовление

В чаше блендера смешайте творог, яйца, сметану, сахар и ванилин. Взбивайте до получения гладкой однородной массы. Добавьте манную крупу с разрыхлителем и еще раз кратко взбейте. Аккуратно вмешайте в тесто половину малины. Перелейте массу в смазанную маслом форму, сверху разложите оставшиеся ягоды. Выпекайте 40–45 минут в разогретой до 180 °C духовке до золотистого верха. Дайте творожнику полностью остыть в форме — это сделает его текстуру еще более нежной.

