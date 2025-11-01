Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:00

Ленивый завтрак. Беру творог и томаты — через 5 минут обалденные лепешки готовы. Вкуснятина без тонны масла и жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, что меня всегда выручает, когда гости на пороге, а угощать нечем? Эти творожные лепешки-конверты! Беру обычные тортильи, творог и спелые помидоры — через 10 минут на столе ароматная, свежая закуска, которая исчезает мгновенно. Они хороши тем, что их можно подавать и холодными, и теплыми, слегка обжаренными до хруста. Сочетание нежного творога, сочного помидора и душистой зелени — это простая гениальность. И ведь никто не догадается, что готовилось это блюдо впопыхах, пока ты разговаривал с гостями!

Тебе понадобится: 2 тортильи, 100 г творога, 1 спелый помидор, по пучку укропа и петрушки, соль по вкусу. Помидор нарежь мелкими кубиками, зелень измельчи. Смешай с творогом, немного посоли. Разложи тортильи на столе, на одну половинку каждой выложи творожную начинку. Накрой второй половинкой и слегка прижми. Теперь можно обжарить на сухой сковороде с двух сторон до золотистых пятен или просто подать так — мягкими. Если хочешь хрустящие — держи на сковороде подольше, если нежные — просто подогрей. Резать удобно на треугольники — как пиццу. И да, едят их обычно руками, так что салфетки не забудь!

