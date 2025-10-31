Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:30

Эти лепешки жарятся на сухой сковороде. Дагестанские чуду с тыквой — выглядят как шедевр, а готовятся за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В дагестанской кухне чуду занимают особое место — это не просто лепешки, а настоящее воплощение гостеприимства и домашнего уюта. Тонкое хрустящее тесто и сочная начинка, в нашем случае — из сладковатой тыквы с пряными нотками, создают неповторимую гармонию вкуса. Готовятся они на сухой сковороде без капли масла, что делает их не только невероятно вкусными, но и достаточно легкими. Аромат горячей лепешки, доносящийся с кухни, соберет всю семью за столом в предвкушении удовольствия. Это блюдо идеально подходит для осеннего меню, когда тыква особенно хороша и доступна.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 ч. л. соли. Для начинки: 600 г очищенной тыквы, 2 средние луковицы, 50 г сливочного масла, соль, черный перец по вкусу. В глубокой миске смешайте муку с солью, постепенно вливайте воду и замешивайте крутое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку: тыкву и лук натрите на крупной терке, отожмите лишний сок, добавьте растопленное масло, соль и перец. Тесто разделите на 8–10 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг. На одну половину круга выложите начинку, накройте второй половиной и плотно защипите края. Обжарьте чуду на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистых пятен, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые лепешки смажьте сливочным маслом. Подавайте чуду горячими, пока сырная начинка остается теплой и тягучей.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

чуду
тыква
лепешки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
