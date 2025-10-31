Этот тыквенный чизкейк получится нежным и без лишних хлопот. Простой рецепт на Хеллоуин и просто так

Когда осень вступает в свои права, а в воздухе витает атмосфера мистического Хеллоуина, самое время приготовить десерт, который станет главным украшением праздничного стола. Тыквенный чизкейк — это идеальное сочетание нежной текстуры, пряного аромата и теплого золотистого оттенка, который так напоминает о зажженных фонарях из тыквы. В отличие от традиционных вариантов, этот десерт обладает удивительной бархатистостью и тонким вкусом, где сладость тыквы гармонично переплетается с нотками корицы, мускатного ореха и имбиря. Такой чизкейк не только восхитит ваших гостей, но и создаст по-настоящему уютную осеннюю атмосферу.

Для основы возьмите 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла и 1 ч. л. корицы. Для начинки вам понадобится: 600 г творожного сыра, 400 г тыквенного пюре, 200 г сахара, 3 яйца, 200 мл сливок 33%, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта, по 1 ч. л. корицы и молотого имбиря, ½ ч. л. мускатного ореха. Измельчите печенье в крошку, смешайте с растопленным маслом и корицей. Утрамбуйте массу в разъемную форму диаметром 22 см и уберите в холодильник. Взбейте сыр с сахаром, добавьте тыквенное пюре, яйца, сливки и специи. Всыпьте крахмал, перемешайте. Вылейте начинку на основу. Выпекайте 60 минут при 160 °C, затем оставьте в выключенной духовке до полного остывания. Украсьте взбитыми сливками и карамельным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.