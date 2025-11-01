Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще — творожные колечки с изюмом за 20 минут

Знаешь, что меня всегда выручает, когда хочется чего-то вкусного к чаю, но нет времени возиться? Эти творожные колечки! Напоминают американские бейглы, но такие нежные, мягкие и готовятся — проще не придумаешь. Творог делает их влажными внутри, с хрустящей корочкой снаружи, а изюм добавляет ту самую сладкую нотку. Идеально к утреннему кофе или как перекус для детей. Аромат, когда они пекутся, — это нечто! Дом наполняется таким уютом, что все сами сбегаются на кухню.

Тебе понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 250 г муки (может уйти чуть больше), 50 г изюма. Изюм залей кипятком на 5 минут, потом воду слей. Творог разомни вилкой, смешай с яйцом, сахаром и солью. Добавь разрыхлитель и муку — сначала ложкой, потом руками. Тесто будет мягким, но не липким. Добавь изюм, хорошо вымеси. Раздели тесто на 6–8 частей. Из каждой скатай колбаску и соедини концы, чтобы получилось колечко. Выложи на противень с пергаментом. Выпекай 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дай немного остыть — и можно наслаждаться!

