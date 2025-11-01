Забудь о сухих кексах! Этот пирог — просто нежность! Сочные ягоды в воздушном творожном тесте!

Есть рецепты, которые становятся палочкой-выручалочкой. Этот творожный пирог именно такой. Он нежный, влажный, с приятной кислинкой от ягод, и при этом готовится так просто, что справится даже тот, кто никогда не пек. По текстуре он напоминает нежные кексы, но в форме одного большого пирога — удобно и красиво. Ягоды можно брать любые: свежие или замороженные малина, смородина, черника. Они дают сочные взрывы вкуса в нежной творожной основе. Этот пирог не сухой, не приедается, и его совершенно не стыдно подать гостям.

Тебе понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 150 г сахара, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 200 г ягод (например, малины или смеси), можно добавать ванилин для аромата. Духовку включай разогреваться на 180°C. Творог протри через сито или пробей блендером. Смешай его с яйцами и сахаром. Влей масло, перемешай. Муку просей с разрыхлителем и солью, соедини с творожной массой. Тесто должно быть как густая сметана. Ягоды (если замороженные, не размораживай) обваляй в 1 ст. л. муки и аккуратно вмешай в тесто. Форму (примерно 22 см) застели пергаментом. Вылей тесто, разровняй. Выпекай около 40–50 минут, пока зубочистка не будет выходить сухой. Дай полностью остыть в форме — так пирог станет еще нежнее.

