День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:30

Кордон блю, у нас отмена. Готовлю венский бифштекс под сырным «снегом» — нужны грудка, помидор и специи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется приготовить что-то действительно вкусное и сытное, но при этом не слишком сложное, венский бифштекс из курицы станет прекрасным выбором. Это блюдо сочетает в себе нежнейший куриный фарш, ароматные овощи и ту самую золотистую сырную «шапочку», которая делает его по-настоящему праздничным. Подавая эти бифштексы, вы можете быть уверены — они исчезнут со стола первыми! А готовятся они на удивление просто: обжаренные до румяной корочки котлеты запекаются всего 10-12 минут с помидорами, луком и сырной смесью. Это блюдо одинаково хорошо подойдет и для будничного ужина, и для приема гостей.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша из куриной грудки и бедер, 1 луковица, 1 помидор, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло. Фарш смешайте с солью, перцем и давленым чесноком. Сформируйте 5-6 круглых котлет, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Для сырной шапочки натрите сыр на терке, смешайте с яйцом и майонезом. Лук нарежьте кольцами, помидор — кружочками. В форму для запекания выложите бифштексы, на каждый положите лук, помидор и сырную массу. Запекайте при 200°C 10-12 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими с любым гарниром!

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

Проверено редакцией
ужины
курица
рецепты
кулинария
праздничный сто
новогодний стол 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Пророчество Мессинга, жесткий ответ за Чебоксары: что будет дальше
Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы
Боец ВСУ осужден на пожизненный срок за убийства под Курском
Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло рекордной отметки
Раскрыта судьба россиянина, пропавшего в аэропорту Бангкока пять дней назад
Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать
Подарки коллегам на Новый год: 100+ идей для руководителя и сотрудников
Американец погиб в ящике для пожертвований
Трехлетний малыш лишился пальца, но не пожалел об этом
Столица африканской страны оказалась захвачена военными
Канапе «Селедка на шубе»: привычный вкус в новом формате
В Архангельской области самолет совершил жесткую посадку
«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: врач предупредил об опасном давлении
Чат-бот «отравил» доверчивого пенсионера ядовитыми грибами
Поборовшая рак Бобровникова поддержала Алдонина
«Власть — не клуб по интересам»: Хинштейн взялся за чиновников-уголовников
Идеальная консистенция шпаклевки: как получить нужную густоту за 5 минут
Кремль сообщил об окончании визита Путина в Киргизию
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.