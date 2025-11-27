Кордон блю, у нас отмена. Готовлю венский бифштекс под сырным «снегом» — нужны грудка, помидор и специи

Когда хочется приготовить что-то действительно вкусное и сытное, но при этом не слишком сложное, венский бифштекс из курицы станет прекрасным выбором. Это блюдо сочетает в себе нежнейший куриный фарш, ароматные овощи и ту самую золотистую сырную «шапочку», которая делает его по-настоящему праздничным. Подавая эти бифштексы, вы можете быть уверены — они исчезнут со стола первыми! А готовятся они на удивление просто: обжаренные до румяной корочки котлеты запекаются всего 10-12 минут с помидорами, луком и сырной смесью. Это блюдо одинаково хорошо подойдет и для будничного ужина, и для приема гостей.

Для приготовления вам понадобится: 500 г фарша из куриной грудки и бедер, 1 луковица, 1 помидор, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло. Фарш смешайте с солью, перцем и давленым чесноком. Сформируйте 5-6 круглых котлет, обваляйте в муке и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Для сырной шапочки натрите сыр на терке, смешайте с яйцом и майонезом. Лук нарежьте кольцами, помидор — кружочками. В форму для запекания выложите бифштексы, на каждый положите лук, помидор и сырную массу. Запекайте при 200°C 10-12 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими с любым гарниром!

