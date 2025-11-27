День матери
Камбала по-французски под сырной шубкой — получается вкусно, просто и сочно. Нужны рыбка, лимон и фетакса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется приготовить что-то легкое, полезное и в то же время изысканное, камбала под сырной шубкой станет идеальным выбором. Эта нежная белая рыба с пикантным соусом из йогурта и фетаксы покоряет с первого кусочка. Сочетание деликатного мяса камбалы, легкой кислинки лимона и нежной солоноватой сырной шубки создает удивительно гармоничный вкус. Блюдо выглядит настолько элегантно, что его не стыдно подать к праздничному столу, а готовится оно на удивление быстро и просто. Ваши гости обязательно оценят эту вкусную и полезную рыбу и попросят у вас рецепт.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг камбалы, 150 г фетаксы, 100 г натурального йогурта, 1 лимон, 1 зубчик чеснока, пучок петрушки, 1 ст. л. растительного масла, соль и смесь перцев. Рыбу почистите, посолите, поперчите и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте при 180 °C 30 минут до готовности. Для соуса разомните фетаксу вилкой, смешайте с йогуртом, добавьте выдавленный чеснок, 2 ст. л. лимонного сока и мелко нарубленную петрушку. Готовую камбалу переложите на блюдо, обильно полейте сырно-йогуртовым соусом и украсьте дольками лимона и веточками петрушки. Подавайте сразу же, пока рыба сохраняет свою сочность и аромат!

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

