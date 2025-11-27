День матери
Шашлык отдыхает. Мариную куриные «Подушки» в медовом дыму — нужны грудка и соевый соус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Надоел традиционный шашлык, а душа просит чего-то нового и необычного? Тогда эти куриные «подушки» в медовом дыму станут для вас настоящим открытием! Куриная грудка, которую многие считают сухой и пресной, здесь раскрывается совершенно с другой стороны — она получается невероятно сочной, ароматной и буквально тает во рту. Секрет в особом маринаде с медом и жидким дымом, который придает мясу тот самый вкус костра, что мы так любим в шашлыке, но при этом блюдо готовится легко и просто в духовке. Это идеальный вариант для тех случаев, когда хочется почувствовать атмосферу пикника, не выходя из дома.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки, 3 ст.л. меда, 1 ч.л. жидкого дыма, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. растительного масла, соль и перец. Грудки нарежьте крупными кубиками примерно 4х4 см. Для маринада смешайте мед, жидкий дым, выдавленный чеснок, соевый соус и масло. Залейте курицу маринадом и оставьте на 1-2 часа в холодильнике. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите куриные кусочки в форму для запекания вместе с маринадом. Запекайте 20-25 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или картофелем — эти сочные «подушки» никого не оставят равнодушным!

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

Проверено редакцией
