Пачка творога и горстка муки. Пеку нежные карманчики с творогом — простой и вкусный завтрак

Иногда так хочется порадовать себя и близких свежей домашней выпечкой, но времени на сложные рецепты катастрофически не хватает. На помощь приходят карманчики с творогом — нежные, сочные и невероятно простые в приготовлении. Они идеально подходят к утреннему кофе или вечернему чаю, их можно брать с собой на работу или в дорогу, да и дети от них просто в восторге. Главное преимущество этих карманчиков — минимальный набор продуктов, который почти всегда есть под рукой, и быстрота приготовления. Всего около часа — и на вашем столе ароматная, вкусная и по-настоящему домашняя выпечка.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 10 г разрыхлителя. Для начинки: 400 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, ванилин по вкусу. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте размягченное масло и порубите ножом. Влейте кефир, добавьте яйцо, сахар и соль. Замесите мягкое тесто. Для начинки разотрите творог с яйцами, сахаром и ванилином. Разделите тесто на 12 частей, каждую раскатайте в кружок. На одну половинку выложите 1 ст. л. начинки, накройте второй половинкой и защипите края. Выложите на противень, смажьте яйцом. Выпекайте 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.